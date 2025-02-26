货币 / PHVS
PHVS: Pharvaris N.V
24.48 USD 0.67 (2.81%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PHVS汇率已更改2.81%。当日，交易品种以低点23.89和高点24.64进行交易。
关注Pharvaris N.V动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PHVS新闻
- Pharvaris N.V. (PHVS) Presents at Wells Fargo 20th Annual Healthcare Conference 2025 Trans
- Pharvaris N.V. (PHVS) Presents At Cantor Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- Intellia Therapeutics: It May Be Time To Get Excited And Buy (Upgrade) (NASDAQ:NTLA)
- Pharvaris stock price target lowered to $52 by Citizens JMP
- Pharvaris: Deucrictibant Advanced To Target Two Sets Of HAE Patient Populations (PHVS)
- Pharvaris stock drops after pricing $175 million public offering
- Pharvaris prices $175 million public offering to fund angioedema programs
- Pharvaris Stock: More Convenience, More Potency, And More Potential For Future HAE Success
- Astria: Betting On Navenibart In The Crowded HAE Arena
- Pharvaris stock awaits pivotal HAE therapy data as BofA reiterates Underperform
- Pharvaris to present deucrictibant data for HAE at US summit
- NodThera Announces Appointment of Elisabeth BjÃ¶rk as Board Member
- Pharvaris presents new data on oral angioedema treatment at EAACI
- Pharvaris Announces Annual Meeting of Shareholders
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating for Pharvaris stock
- Pharvaris reports promising results for deucrictibant in HAE
- Pharvaris to Present Deucrictibant Clinical Data and Exploratory Biomarker Data at Upcoming Congresses
- BioCryst: Hold Steady As Orladeyo Builds, But Competition Heats Up (NASDAQ:BCRX)
日范围
23.89 24.64
年范围
11.51 26.33
- 前一天收盘价
- 23.81
- 开盘价
- 24.00
- 卖价
- 24.48
- 买价
- 24.78
- 最低价
- 23.89
- 最高价
- 24.64
- 交易量
- 210
- 日变化
- 2.81%
- 月变化
- 13.86%
- 6个月变化
- 68.83%
- 年变化
- 36.99%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值