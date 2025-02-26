クォートセクション
通貨 / PHVS
PHVS: Pharvaris N.V

24.54 USD 0.46 (1.91%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PHVSの今日の為替レートは、1.91%変化しました。日中、通貨は1あたり23.96の安値と25.12の高値で取引されました。

Pharvaris N.Vダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
23.96 25.12
1年のレンジ
11.51 26.33
以前の終値
24.08
始値
24.30
買値
24.54
買値
24.84
安値
23.96
高値
25.12
出来高
374
1日の変化
1.91%
1ヶ月の変化
14.14%
6ヶ月の変化
69.24%
1年の変化
37.33%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K