PHVS: Pharvaris N.V
24.54 USD 0.46 (1.91%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PHVSの今日の為替レートは、1.91%変化しました。日中、通貨は1あたり23.96の安値と25.12の高値で取引されました。
Pharvaris N.Vダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
23.96 25.12
1年のレンジ
11.51 26.33
- 以前の終値
- 24.08
- 始値
- 24.30
- 買値
- 24.54
- 買値
- 24.84
- 安値
- 23.96
- 高値
- 25.12
- 出来高
- 374
- 1日の変化
- 1.91%
- 1ヶ月の変化
- 14.14%
- 6ヶ月の変化
- 69.24%
- 1年の変化
- 37.33%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K