Valute / PHVS
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PHVS: Pharvaris N.V
25.36 USD 0.82 (3.34%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PHVS ha avuto una variazione del 3.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.96 e ad un massimo di 25.39.
Segui le dinamiche di Pharvaris N.V. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PHVS News
- Pharvaris N.V. (PHVS) Presents at Wells Fargo 20th Annual Healthcare Conference 2025 Trans
- Pharvaris N.V. (PHVS) Presents At Cantor Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- Intellia Therapeutics: It May Be Time To Get Excited And Buy (Upgrade) (NASDAQ:NTLA)
- Pharvaris stock price target lowered to $52 by Citizens JMP
- Pharvaris: Deucrictibant Advanced To Target Two Sets Of HAE Patient Populations (PHVS)
- Pharvaris stock drops after pricing $175 million public offering
- Pharvaris prices $175 million public offering to fund angioedema programs
- Pharvaris Stock: More Convenience, More Potency, And More Potential For Future HAE Success
- Astria: Betting On Navenibart In The Crowded HAE Arena
- Pharvaris stock awaits pivotal HAE therapy data as BofA reiterates Underperform
- Pharvaris to present deucrictibant data for HAE at US summit
- NodThera Announces Appointment of Elisabeth BjÃ¶rk as Board Member
- Pharvaris presents new data on oral angioedema treatment at EAACI
- Pharvaris Announces Annual Meeting of Shareholders
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating for Pharvaris stock
- Pharvaris reports promising results for deucrictibant in HAE
- Pharvaris to Present Deucrictibant Clinical Data and Exploratory Biomarker Data at Upcoming Congresses
- BioCryst: Hold Steady As Orladeyo Builds, But Competition Heats Up (NASDAQ:BCRX)
Intervallo Giornaliero
23.96 25.39
Intervallo Annuale
11.51 26.33
- Chiusura Precedente
- 24.54
- Apertura
- 24.65
- Bid
- 25.36
- Ask
- 25.66
- Minimo
- 23.96
- Massimo
- 25.39
- Volume
- 883
- Variazione giornaliera
- 3.34%
- Variazione Mensile
- 17.95%
- Variazione Semestrale
- 74.90%
- Variazione Annuale
- 41.91%
20 settembre, sabato