QuotazioniSezioni
Valute / PHVS
Tornare a Azioni

PHVS: Pharvaris N.V

25.36 USD 0.82 (3.34%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PHVS ha avuto una variazione del 3.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.96 e ad un massimo di 25.39.

Segui le dinamiche di Pharvaris N.V. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PHVS News

Intervallo Giornaliero
23.96 25.39
Intervallo Annuale
11.51 26.33
Chiusura Precedente
24.54
Apertura
24.65
Bid
25.36
Ask
25.66
Minimo
23.96
Massimo
25.39
Volume
883
Variazione giornaliera
3.34%
Variazione Mensile
17.95%
Variazione Semestrale
74.90%
Variazione Annuale
41.91%
20 settembre, sabato