통화 / PHVS
PHVS: Pharvaris N.V
25.36 USD 0.82 (3.34%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PHVS 환율이 오늘 3.34%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 23.96이고 고가는 25.39이었습니다.
Pharvaris N.V 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
PHVS News
- Pharvaris N.V. (PHVS) Presents at Wells Fargo 20th Annual Healthcare Conference 2025 Trans
- Pharvaris N.V. (PHVS) Presents At Cantor Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- Intellia Therapeutics: It May Be Time To Get Excited And Buy (Upgrade) (NASDAQ:NTLA)
- Pharvaris stock price target lowered to $52 by Citizens JMP
- Pharvaris: Deucrictibant Advanced To Target Two Sets Of HAE Patient Populations (PHVS)
- Pharvaris stock drops after pricing $175 million public offering
- Pharvaris prices $175 million public offering to fund angioedema programs
- Pharvaris Stock: More Convenience, More Potency, And More Potential For Future HAE Success
- Astria: Betting On Navenibart In The Crowded HAE Arena
- Pharvaris stock awaits pivotal HAE therapy data as BofA reiterates Underperform
- Pharvaris to present deucrictibant data for HAE at US summit
- NodThera Announces Appointment of Elisabeth BjÃ¶rk as Board Member
- Pharvaris presents new data on oral angioedema treatment at EAACI
- Pharvaris Announces Annual Meeting of Shareholders
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating for Pharvaris stock
- Pharvaris reports promising results for deucrictibant in HAE
- Pharvaris to Present Deucrictibant Clinical Data and Exploratory Biomarker Data at Upcoming Congresses
- BioCryst: Hold Steady As Orladeyo Builds, But Competition Heats Up (NASDAQ:BCRX)
일일 변동 비율
23.96 25.39
년간 변동
11.51 26.33
- 이전 종가
- 24.54
- 시가
- 24.65
- Bid
- 25.36
- Ask
- 25.66
- 저가
- 23.96
- 고가
- 25.39
- 볼륨
- 883
- 일일 변동
- 3.34%
- 월 변동
- 17.95%
- 6개월 변동
- 74.90%
- 년간 변동율
- 41.91%
20 9월, 토요일