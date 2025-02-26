Moedas / PHVS
PHVS: Pharvaris N.V
24.21 USD 0.13 (0.54%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PHVS para hoje mudou para 0.54%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.00 e o mais alto foi 24.68.
Veja a dinâmica do par de moedas Pharvaris N.V. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
24.00 24.68
Faixa anual
11.51 26.33
- Fechamento anterior
- 24.08
- Open
- 24.30
- Bid
- 24.21
- Ask
- 24.51
- Low
- 24.00
- High
- 24.68
- Volume
- 67
- Mudança diária
- 0.54%
- Mudança mensal
- 12.60%
- Mudança de 6 meses
- 66.97%
- Mudança anual
- 35.48%
