PHVS: Pharvaris N.V

24.54 USD 0.46 (1.91%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PHVS hat sich für heute um 1.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.96 bis zu einem Hoch von 25.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die Pharvaris N.V-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
23.96 25.12
Jahresspanne
11.51 26.33
Vorheriger Schlusskurs
24.08
Eröffnung
24.30
Bid
24.54
Ask
24.84
Tief
23.96
Hoch
25.12
Volumen
374
Tagesänderung
1.91%
Monatsänderung
14.14%
6-Monatsänderung
69.24%
Jahresänderung
37.33%
