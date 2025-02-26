Валюты / PHVS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PHVS: Pharvaris N.V
23.81 USD 0.43 (1.84%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PHVS за сегодня изменился на 1.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.35, а максимальная — 23.96.
Следите за динамикой Pharvaris N.V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PHVS
- Pharvaris N.V. (PHVS) Presents at Wells Fargo 20th Annual Healthcare Conference 2025 Trans
- Pharvaris N.V. (PHVS) Presents At Cantor Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- Intellia Therapeutics: It May Be Time To Get Excited And Buy (Upgrade) (NASDAQ:NTLA)
- Pharvaris stock price target lowered to $52 by Citizens JMP
- Pharvaris: Deucrictibant Advanced To Target Two Sets Of HAE Patient Populations (PHVS)
- Pharvaris stock drops after pricing $175 million public offering
- Pharvaris prices $175 million public offering to fund angioedema programs
- Pharvaris Stock: More Convenience, More Potency, And More Potential For Future HAE Success
- Astria: Betting On Navenibart In The Crowded HAE Arena
- Pharvaris stock awaits pivotal HAE therapy data as BofA reiterates Underperform
- Pharvaris to present deucrictibant data for HAE at US summit
- NodThera Announces Appointment of Elisabeth BjÃ¶rk as Board Member
- Pharvaris presents new data on oral angioedema treatment at EAACI
- Pharvaris Announces Annual Meeting of Shareholders
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating for Pharvaris stock
- Pharvaris reports promising results for deucrictibant in HAE
- Pharvaris to Present Deucrictibant Clinical Data and Exploratory Biomarker Data at Upcoming Congresses
- BioCryst: Hold Steady As Orladeyo Builds, But Competition Heats Up (NASDAQ:BCRX)
Дневной диапазон
23.35 23.96
Годовой диапазон
11.51 26.33
- Предыдущее закрытие
- 23.38
- Open
- 23.68
- Bid
- 23.81
- Ask
- 24.11
- Low
- 23.35
- High
- 23.96
- Объем
- 310
- Дневное изменение
- 1.84%
- Месячное изменение
- 10.74%
- 6-месячное изменение
- 64.21%
- Годовое изменение
- 33.24%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.