Devises / PHVS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
PHVS: Pharvaris N.V
25.36 USD 0.82 (3.34%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PHVS a changé de 3.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.96 et à un maximum de 25.39.
Suivez la dynamique Pharvaris N.V. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PHVS Nouvelles
- Pharvaris N.V. (PHVS) Presents at Wells Fargo 20th Annual Healthcare Conference 2025 Trans
- Pharvaris N.V. (PHVS) Presents At Cantor Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- Intellia Therapeutics: It May Be Time To Get Excited And Buy (Upgrade) (NASDAQ:NTLA)
- Pharvaris stock price target lowered to $52 by Citizens JMP
- Pharvaris: Deucrictibant Advanced To Target Two Sets Of HAE Patient Populations (PHVS)
- Pharvaris stock drops after pricing $175 million public offering
- Pharvaris prices $175 million public offering to fund angioedema programs
- Pharvaris Stock: More Convenience, More Potency, And More Potential For Future HAE Success
- Astria: Betting On Navenibart In The Crowded HAE Arena
- Pharvaris stock awaits pivotal HAE therapy data as BofA reiterates Underperform
- Pharvaris to present deucrictibant data for HAE at US summit
- NodThera Announces Appointment of Elisabeth BjÃ¶rk as Board Member
- Pharvaris presents new data on oral angioedema treatment at EAACI
- Pharvaris Announces Annual Meeting of Shareholders
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating for Pharvaris stock
- Pharvaris reports promising results for deucrictibant in HAE
- Pharvaris to Present Deucrictibant Clinical Data and Exploratory Biomarker Data at Upcoming Congresses
- BioCryst: Hold Steady As Orladeyo Builds, But Competition Heats Up (NASDAQ:BCRX)
Range quotidien
23.96 25.39
Range Annuel
11.51 26.33
- Clôture Précédente
- 24.54
- Ouverture
- 24.65
- Bid
- 25.36
- Ask
- 25.66
- Plus Bas
- 23.96
- Plus Haut
- 25.39
- Volume
- 883
- Changement quotidien
- 3.34%
- Changement Mensuel
- 17.95%
- Changement à 6 Mois
- 74.90%
- Changement Annuel
- 41.91%
20 septembre, samedi