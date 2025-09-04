Dövizler / PHR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PHR: Phreesia Inc
23.88 USD 0.34 (1.40%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PHR fiyatı bugün -1.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.53 ve Yüksek fiyatı olarak 24.29 aralığında işlem gördü.
Phreesia Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PHR haberleri
- Gandhi Balaji, Phreesia hisselerini 97.398 dolar değerinde sattı
- Gandhi Balaji sells Phreesia shares worth $97,398
- Hoffman, Phreesia general counsel, sells $121k in shares
- Gandhi Balaji of Phreesia sells $97k in shares
- Roberts, president at Phreesia, sells $87k in shares
- Truist Securities raises Phreesia stock price target to $36 on improved EBITDA outlook
- Phreesia stock price target raised to $34 from $30 at Citizens JMP
- Phreesia Analysts Raise Their Forecasts After Q2 Results - Phreesia (NYSE:PHR)
- Truist Securities reiterates Sell rating on Phreesia stock with $36 price target
- Phreesia stock price target raised to $33 by Raymond James on AccessOne acquisition
- Phreesia Expands Via New Deal, Analysts Weigh Integration Risks - Phreesia (NYSE:PHR)
- DA Davidson assumes coverage on Phreesia stock with Buy rating
- Phreesia stock price target raised to $38 by Canaccord on expanded TAM
- Needham raises Phreesia stock price target to $35 on AccessOne acquisition
- Phreesia, Inc. (PHR) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Phreesia Q2 2025 reports first positive net income
- Phreesia PHR Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Phreesia (PHR) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Phreesia Reports First Net Income Gain
- Phreesia Q2 FY2026 presentation: Revenue up 15% YoY as company announces AccessOne acquisition
- Phreesia (PHR) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Phreesia Posts 15% Revenue Gain in Q2
- Phreesia shares tumble despite earnings beat as acquisition weighs
- Phreesia earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
Günlük aralık
23.53 24.29
Yıllık aralık
17.07 32.76
- Önceki kapanış
- 24.22
- Açılış
- 24.25
- Satış
- 23.88
- Alış
- 24.18
- Düşük
- 23.53
- Yüksek
- 24.29
- Hacim
- 1.930 K
- Günlük değişim
- -1.40%
- Aylık değişim
- -23.61%
- 6 aylık değişim
- -5.61%
- Yıllık değişim
- 7.18%
21 Eylül, Pazar