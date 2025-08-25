Divisas / PHR
PHR: Phreesia Inc
23.28 USD 0.22 (0.94%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PHR de hoy ha cambiado un -0.94%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.19, mientras que el máximo ha alcanzado 24.12.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Phreesia Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PHR News
- Truist Securities raises Phreesia stock price target to $36 on improved EBITDA outlook
- Phreesia stock price target raised to $34 from $30 at Citizens JMP
- Phreesia Analysts Raise Their Forecasts After Q2 Results - Phreesia (NYSE:PHR)
- Truist Securities reiterates Sell rating on Phreesia stock with $36 price target
- Phreesia stock price target raised to $33 by Raymond James on AccessOne acquisition
- Phreesia Expands Via New Deal, Analysts Weigh Integration Risks - Phreesia (NYSE:PHR)
- DA Davidson assumes coverage on Phreesia stock with Buy rating
- Phreesia stock price target raised to $38 by Canaccord on expanded TAM
- Needham raises Phreesia stock price target to $35 on AccessOne acquisition
- Phreesia, Inc. (PHR) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Phreesia Q2 2025 reports first positive net income
- Phreesia PHR Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Phreesia (PHR) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Phreesia Reports First Net Income Gain
- Phreesia Q2 FY2026 presentation: Revenue up 15% YoY as company announces AccessOne acquisition
- Phreesia (PHR) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Phreesia Posts 15% Revenue Gain in Q2
- Phreesia shares tumble despite earnings beat as acquisition weighs
- Phreesia earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Phreesia to acquire AccessOne for $160 million in cash deal
- Phreesia launches AI phone system to manage healthcare call volumes
- Exploring Analyst Estimates for Phreesia (PHR) Q2 Earnings, Beyond Revenue and EPS
- Mizuho initiates coverage on Phreesia stock with Outperform rating
- Phreesia stock hits 52-week high at 30.59 USD
Rango diario
23.19 24.12
Rango anual
17.07 32.76
- Cierres anteriores
- 23.50
- Open
- 23.71
- Bid
- 23.28
- Ask
- 23.58
- Low
- 23.19
- High
- 24.12
- Volumen
- 2.409 K
- Cambio diario
- -0.94%
- Cambio mensual
- -25.53%
- Cambio a 6 meses
- -7.98%
- Cambio anual
- 4.49%
