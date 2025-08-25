Валюты / PHR
PHR: Phreesia Inc
23.50 USD 0.13 (0.56%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PHR за сегодня изменился на 0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.75, а максимальная — 23.70.
Следите за динамикой Phreesia Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PHR
- Truist Securities raises Phreesia stock price target to $36 on improved EBITDA outlook
- Phreesia stock price target raised to $34 from $30 at Citizens JMP
- Phreesia Analysts Raise Their Forecasts After Q2 Results - Phreesia (NYSE:PHR)
- Truist Securities reiterates Sell rating on Phreesia stock with $36 price target
- Phreesia stock price target raised to $33 by Raymond James on AccessOne acquisition
- Phreesia Expands Via New Deal, Analysts Weigh Integration Risks - Phreesia (NYSE:PHR)
- DA Davidson assumes coverage on Phreesia stock with Buy rating
- Phreesia stock price target raised to $38 by Canaccord on expanded TAM
- Needham raises Phreesia stock price target to $35 on AccessOne acquisition
- Phreesia, Inc. (PHR) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Phreesia Q2 2025 reports first positive net income
- Phreesia PHR Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Phreesia (PHR) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Phreesia Reports First Net Income Gain
- Phreesia Q2 FY2026 presentation: Revenue up 15% YoY as company announces AccessOne acquisition
- Phreesia (PHR) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Phreesia Posts 15% Revenue Gain in Q2
- Phreesia shares tumble despite earnings beat as acquisition weighs
- Phreesia earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Phreesia to acquire AccessOne for $160 million in cash deal
- Phreesia launches AI phone system to manage healthcare call volumes
- Exploring Analyst Estimates for Phreesia (PHR) Q2 Earnings, Beyond Revenue and EPS
- Mizuho initiates coverage on Phreesia stock with Outperform rating
- Phreesia stock hits 52-week high at 30.59 USD
Дневной диапазон
22.75 23.70
Годовой диапазон
17.07 32.76
- Предыдущее закрытие
- 23.37
- Open
- 23.51
- Bid
- 23.50
- Ask
- 23.80
- Low
- 22.75
- High
- 23.70
- Объем
- 2.166 K
- Дневное изменение
- 0.56%
- Месячное изменение
- -24.82%
- 6-месячное изменение
- -7.11%
- Годовое изменение
- 5.48%
