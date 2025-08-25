Moedas / PHR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
PHR: Phreesia Inc
23.95 USD 0.67 (2.88%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PHR para hoje mudou para 2.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.44 e o mais alto foi 23.97.
Veja a dinâmica do par de moedas Phreesia Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PHR Notícias
- Truist Securities raises Phreesia stock price target to $36 on improved EBITDA outlook
- Phreesia stock price target raised to $34 from $30 at Citizens JMP
- Phreesia Analysts Raise Their Forecasts After Q2 Results - Phreesia (NYSE:PHR)
- Truist Securities reiterates Sell rating on Phreesia stock with $36 price target
- Phreesia stock price target raised to $33 by Raymond James on AccessOne acquisition
- Phreesia Expands Via New Deal, Analysts Weigh Integration Risks - Phreesia (NYSE:PHR)
- DA Davidson assumes coverage on Phreesia stock with Buy rating
- Phreesia stock price target raised to $38 by Canaccord on expanded TAM
- Needham raises Phreesia stock price target to $35 on AccessOne acquisition
- Phreesia, Inc. (PHR) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Phreesia Q2 2025 reports first positive net income
- Phreesia PHR Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Phreesia (PHR) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Phreesia Reports First Net Income Gain
- Phreesia Q2 FY2026 presentation: Revenue up 15% YoY as company announces AccessOne acquisition
- Phreesia (PHR) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Phreesia Posts 15% Revenue Gain in Q2
- Phreesia shares tumble despite earnings beat as acquisition weighs
- Phreesia earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Phreesia to acquire AccessOne for $160 million in cash deal
- Phreesia launches AI phone system to manage healthcare call volumes
- Exploring Analyst Estimates for Phreesia (PHR) Q2 Earnings, Beyond Revenue and EPS
- Mizuho initiates coverage on Phreesia stock with Outperform rating
- Phreesia stock hits 52-week high at 30.59 USD
Faixa diária
23.44 23.97
Faixa anual
17.07 32.76
- Fechamento anterior
- 23.28
- Open
- 23.48
- Bid
- 23.95
- Ask
- 24.25
- Low
- 23.44
- High
- 23.97
- Volume
- 277
- Mudança diária
- 2.88%
- Mudança mensal
- -23.38%
- Mudança de 6 meses
- -5.34%
- Mudança anual
- 7.50%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh