PHR: Phreesia Inc
24.22 USD 0.94 (4.04%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PHRの今日の為替レートは、4.04%変化しました。日中、通貨は1あたり23.44の安値と24.29の高値で取引されました。
Phreesia Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
23.44 24.29
1年のレンジ
17.07 32.76
- 以前の終値
- 23.28
- 始値
- 23.48
- 買値
- 24.22
- 買値
- 24.52
- 安値
- 23.44
- 高値
- 24.29
- 出来高
- 1.347 K
- 1日の変化
- 4.04%
- 1ヶ月の変化
- -22.52%
- 6ヶ月の変化
- -4.27%
- 1年の変化
- 8.71%
