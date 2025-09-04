Währungen / PHR
PHR: Phreesia Inc
24.22 USD 0.94 (4.04%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PHR hat sich für heute um 4.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.44 bis zu einem Hoch von 24.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Phreesia Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PHR News
- Phreesia: Finanzvorstand verkauft Aktien im Wert von 97.398 $
- Gandhi Balaji sells Phreesia shares worth $97,398
- Phreesia: Chefjuristin verkauft Aktien im Wert von 121.000 US-Dollar
- Phreesia-CFO Gandhi veräußert Aktien im Wert von 97.000 US-Dollar
- Hoffman, Phreesia general counsel, sells $121k in shares
- Gandhi Balaji of Phreesia sells $97k in shares
- Insider-Verkauf bei Phreesia: Präsident veräußert Aktien im Wert von 87.000 $
- Roberts, president at Phreesia, sells $87k in shares
- Truist Securities raises Phreesia stock price target to $36 on improved EBITDA outlook
- Phreesia stock price target raised to $34 from $30 at Citizens JMP
- Phreesia Analysts Raise Their Forecasts After Q2 Results - Phreesia (NYSE:PHR)
- Truist Securities reiterates Sell rating on Phreesia stock with $36 price target
- Phreesia stock price target raised to $33 by Raymond James on AccessOne acquisition
- Phreesia Expands Via New Deal, Analysts Weigh Integration Risks - Phreesia (NYSE:PHR)
- DA Davidson assumes coverage on Phreesia stock with Buy rating
- Phreesia stock price target raised to $38 by Canaccord on expanded TAM
- Needham raises Phreesia stock price target to $35 on AccessOne acquisition
- Phreesia, Inc. (PHR) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Phreesia Q2 2025 reports first positive net income
- Phreesia PHR Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Phreesia (PHR) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Phreesia Reports First Net Income Gain
- Phreesia Q2 FY2026 presentation: Revenue up 15% YoY as company announces AccessOne acquisition
- Phreesia (PHR) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
Tagesspanne
23.44 24.29
Jahresspanne
17.07 32.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.28
- Eröffnung
- 23.48
- Bid
- 24.22
- Ask
- 24.52
- Tief
- 23.44
- Hoch
- 24.29
- Volumen
- 1.347 K
- Tagesänderung
- 4.04%
- Monatsänderung
- -22.52%
- 6-Monatsänderung
- -4.27%
- Jahresänderung
- 8.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K