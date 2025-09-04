KurseKategorien
Währungen / PHR
Zurück zum Aktien

PHR: Phreesia Inc

24.22 USD 0.94 (4.04%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PHR hat sich für heute um 4.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.44 bis zu einem Hoch von 24.29 gehandelt.

Verfolgen Sie die Phreesia Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PHR News

Tagesspanne
23.44 24.29
Jahresspanne
17.07 32.76
Vorheriger Schlusskurs
23.28
Eröffnung
23.48
Bid
24.22
Ask
24.52
Tief
23.44
Hoch
24.29
Volumen
1.347 K
Tagesänderung
4.04%
Monatsänderung
-22.52%
6-Monatsänderung
-4.27%
Jahresänderung
8.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K