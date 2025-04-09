Dövizler / PHIO
PHIO: Phio Pharmaceuticals Corp
2.07 USD 0.04 (1.90%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PHIO fiyatı bugün -1.90% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.03 ve Yüksek fiyatı olarak 2.13 aralığında işlem gördü.
Phio Pharmaceuticals Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
PHIO haberleri
- Phio Posts Wider Loss in Fiscal Q2
- Phio Pharmaceuticals stock soars after manufacturing agreement
- Phio Pharmaceuticals signs manufacturing agreement for cancer drug
- Phio Pharma stock maintains buy rating as cancer trial advances
- Phio’s PH-762 shows positive safety profile in fourth cohort trial
- Phio Pharmaceuticals Announces Participation in the Renmark Financial Communications Virtual Non-Deal Roadshow Series
- Phio Pharmaceuticals appoints new strategic and finance VPs
- H.C. Wainwright assumes coverage on Phio Pharma stock with Buy rating
- Phio Pharmaceuticals Announces Participation in the Sidoti Micro-Cap Virtual Investor Conference
- Phio Pharmaceuticals Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
Günlük aralık
2.03 2.13
Yıllık aralık
0.97 9.79
- Önceki kapanış
- 2.11
- Açılış
- 2.09
- Satış
- 2.07
- Alış
- 2.37
- Düşük
- 2.03
- Yüksek
- 2.13
- Hacim
- 137
- Günlük değişim
- -1.90%
- Aylık değişim
- 5.08%
- 6 aylık değişim
- 59.23%
- Yıllık değişim
- -39.30%
21 Eylül, Pazar