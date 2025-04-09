Währungen / PHIO
PHIO: Phio Pharmaceuticals Corp
2.03 USD 0.08 (3.79%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PHIO hat sich für heute um -3.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.03 bis zu einem Hoch von 2.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die Phio Pharmaceuticals Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.03 2.13
Jahresspanne
0.97 9.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.11
- Eröffnung
- 2.09
- Bid
- 2.03
- Ask
- 2.33
- Tief
- 2.03
- Hoch
- 2.13
- Volumen
- 69
- Tagesänderung
- -3.79%
- Monatsänderung
- 3.05%
- 6-Monatsänderung
- 56.15%
- Jahresänderung
- -40.47%
