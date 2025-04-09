통화 / PHIO
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
PHIO: Phio Pharmaceuticals Corp
2.07 USD 0.04 (1.90%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PHIO 환율이 오늘 -1.90%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.03이고 고가는 2.13이었습니다.
Phio Pharmaceuticals Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PHIO News
- Phio Posts Wider Loss in Fiscal Q2
- Phio Pharmaceuticals stock soars after manufacturing agreement
- Phio Pharmaceuticals signs manufacturing agreement for cancer drug
- Phio Pharma stock maintains buy rating as cancer trial advances
- Phio’s PH-762 shows positive safety profile in fourth cohort trial
- Phio Pharmaceuticals Announces Participation in the Renmark Financial Communications Virtual Non-Deal Roadshow Series
- Phio Pharmaceuticals appoints new strategic and finance VPs
- H.C. Wainwright assumes coverage on Phio Pharma stock with Buy rating
- Phio Pharmaceuticals Announces Participation in the Sidoti Micro-Cap Virtual Investor Conference
- Phio Pharmaceuticals Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
- Crude Oil Down 4%; Neogen Shares Plunge After Q3 Results - Bloom Energy (NYSE:BE), Neogen (NASDAQ:NEOG)
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Delta Air Lines Posts Upbeat Earnings - Femto Technologies (NASDAQ:FMTO), Delta Air Lines (NYSE:DAL)
일일 변동 비율
2.03 2.13
년간 변동
0.97 9.79
- 이전 종가
- 2.11
- 시가
- 2.09
- Bid
- 2.07
- Ask
- 2.37
- 저가
- 2.03
- 고가
- 2.13
- 볼륨
- 137
- 일일 변동
- -1.90%
- 월 변동
- 5.08%
- 6개월 변동
- 59.23%
- 년간 변동율
- -39.30%
20 9월, 토요일