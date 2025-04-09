Moedas / PHIO
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
PHIO: Phio Pharmaceuticals Corp
2.11 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PHIO para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.03 e o mais alto foi 2.13.
Veja a dinâmica do par de moedas Phio Pharmaceuticals Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PHIO Notícias
- Phio Posts Wider Loss in Fiscal Q2
- Phio Pharmaceuticals stock soars after manufacturing agreement
- Phio Pharmaceuticals signs manufacturing agreement for cancer drug
- Phio Pharma stock maintains buy rating as cancer trial advances
- Phio’s PH-762 shows positive safety profile in fourth cohort trial
- Phio Pharmaceuticals Announces Participation in the Renmark Financial Communications Virtual Non-Deal Roadshow Series
- Phio Pharmaceuticals appoints new strategic and finance VPs
- H.C. Wainwright assumes coverage on Phio Pharma stock with Buy rating
- Phio Pharmaceuticals Announces Participation in the Sidoti Micro-Cap Virtual Investor Conference
- Phio Pharmaceuticals Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
- Crude Oil Down 4%; Neogen Shares Plunge After Q3 Results - Bloom Energy (NYSE:BE), Neogen (NASDAQ:NEOG)
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Delta Air Lines Posts Upbeat Earnings - Femto Technologies (NASDAQ:FMTO), Delta Air Lines (NYSE:DAL)
Faixa diária
2.03 2.13
Faixa anual
0.97 9.79
- Fechamento anterior
- 2.11
- Open
- 2.06
- Bid
- 2.11
- Ask
- 2.41
- Low
- 2.03
- High
- 2.13
- Volume
- 137
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 7.11%
- Mudança de 6 meses
- 62.31%
- Mudança anual
- -38.12%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh