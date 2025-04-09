货币 / PHIO
PHIO: Phio Pharmaceuticals Corp
2.11 USD 0.05 (2.31%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PHIO汇率已更改-2.31%。当日，交易品种以低点2.08和高点2.17进行交易。
关注Phio Pharmaceuticals Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PHIO新闻
- Phio Posts Wider Loss in Fiscal Q2
- Phio Pharmaceuticals stock soars after manufacturing agreement
- Phio Pharmaceuticals signs manufacturing agreement for cancer drug
- Phio Pharma stock maintains buy rating as cancer trial advances
- Phio’s PH-762 shows positive safety profile in fourth cohort trial
- Phio Pharmaceuticals Announces Participation in the Renmark Financial Communications Virtual Non-Deal Roadshow Series
- Phio Pharmaceuticals appoints new strategic and finance VPs
- H.C. Wainwright assumes coverage on Phio Pharma stock with Buy rating
- Phio Pharmaceuticals Announces Participation in the Sidoti Micro-Cap Virtual Investor Conference
- Phio Pharmaceuticals Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
- Crude Oil Down 4%; Neogen Shares Plunge After Q3 Results - Bloom Energy (NYSE:BE), Neogen (NASDAQ:NEOG)
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Delta Air Lines Posts Upbeat Earnings - Femto Technologies (NASDAQ:FMTO), Delta Air Lines (NYSE:DAL)
日范围
2.08 2.17
年范围
0.97 9.79
- 前一天收盘价
- 2.16
- 开盘价
- 2.17
- 卖价
- 2.11
- 买价
- 2.41
- 最低价
- 2.08
- 最高价
- 2.17
- 交易量
- 69
- 日变化
- -2.31%
- 月变化
- 7.11%
- 6个月变化
- 62.31%
- 年变化
- -38.12%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值