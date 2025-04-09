Валюты / PHIO
PHIO: Phio Pharmaceuticals Corp
2.16 USD 0.03 (1.41%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PHIO за сегодня изменился на 1.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.11, а максимальная — 2.19.
Следите за динамикой Phio Pharmaceuticals Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PHIO
- Phio Posts Wider Loss in Fiscal Q2
- Phio Pharmaceuticals stock soars after manufacturing agreement
- Phio Pharmaceuticals signs manufacturing agreement for cancer drug
- Phio Pharma stock maintains buy rating as cancer trial advances
- Phio’s PH-762 shows positive safety profile in fourth cohort trial
- Phio Pharmaceuticals Announces Participation in the Renmark Financial Communications Virtual Non-Deal Roadshow Series
- Phio Pharmaceuticals appoints new strategic and finance VPs
- H.C. Wainwright assumes coverage on Phio Pharma stock with Buy rating
- Phio Pharmaceuticals Announces Participation in the Sidoti Micro-Cap Virtual Investor Conference
- Phio Pharmaceuticals Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
- Crude Oil Down 4%; Neogen Shares Plunge After Q3 Results - Bloom Energy (NYSE:BE), Neogen (NASDAQ:NEOG)
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Delta Air Lines Posts Upbeat Earnings - Femto Technologies (NASDAQ:FMTO), Delta Air Lines (NYSE:DAL)
Дневной диапазон
2.11 2.19
Годовой диапазон
0.97 9.79
- Предыдущее закрытие
- 2.13
- Open
- 2.19
- Bid
- 2.16
- Ask
- 2.46
- Low
- 2.11
- High
- 2.19
- Объем
- 94
- Дневное изменение
- 1.41%
- Месячное изменение
- 9.64%
- 6-месячное изменение
- 66.15%
- Годовое изменение
- -36.66%
