PHIO: Phio Pharmaceuticals Corp
2.07 USD 0.04 (1.90%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PHIO a changé de -1.90% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.03 et à un maximum de 2.13.
Suivez la dynamique Phio Pharmaceuticals Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PHIO Nouvelles
- Phio Posts Wider Loss in Fiscal Q2
- Phio Pharmaceuticals stock soars after manufacturing agreement
- Phio Pharmaceuticals signs manufacturing agreement for cancer drug
- Phio Pharma stock maintains buy rating as cancer trial advances
- Phio’s PH-762 shows positive safety profile in fourth cohort trial
- Phio Pharmaceuticals Announces Participation in the Renmark Financial Communications Virtual Non-Deal Roadshow Series
- Phio Pharmaceuticals appoints new strategic and finance VPs
- H.C. Wainwright assumes coverage on Phio Pharma stock with Buy rating
- Phio Pharmaceuticals Announces Participation in the Sidoti Micro-Cap Virtual Investor Conference
- Phio Pharmaceuticals Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
- Crude Oil Down 4%; Neogen Shares Plunge After Q3 Results - Bloom Energy (NYSE:BE), Neogen (NASDAQ:NEOG)
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Delta Air Lines Posts Upbeat Earnings - Femto Technologies (NASDAQ:FMTO), Delta Air Lines (NYSE:DAL)
Range quotidien
2.03 2.13
Range Annuel
0.97 9.79
- Clôture Précédente
- 2.11
- Ouverture
- 2.09
- Bid
- 2.07
- Ask
- 2.37
- Plus Bas
- 2.03
- Plus Haut
- 2.13
- Volume
- 137
- Changement quotidien
- -1.90%
- Changement Mensuel
- 5.08%
- Changement à 6 Mois
- 59.23%
- Changement Annuel
- -39.30%
20 septembre, samedi