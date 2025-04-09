Divisas / PHIO
PHIO: Phio Pharmaceuticals Corp
2.11 USD 0.05 (2.31%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PHIO de hoy ha cambiado un -2.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.08, mientras que el máximo ha alcanzado 2.17.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Phio Pharmaceuticals Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PHIO News
- Phio Posts Wider Loss in Fiscal Q2
- Phio Pharmaceuticals stock soars after manufacturing agreement
- Phio Pharmaceuticals signs manufacturing agreement for cancer drug
- Phio Pharma stock maintains buy rating as cancer trial advances
- Phio’s PH-762 shows positive safety profile in fourth cohort trial
- Phio Pharmaceuticals Announces Participation in the Renmark Financial Communications Virtual Non-Deal Roadshow Series
- Phio Pharmaceuticals appoints new strategic and finance VPs
- H.C. Wainwright assumes coverage on Phio Pharma stock with Buy rating
- Phio Pharmaceuticals Announces Participation in the Sidoti Micro-Cap Virtual Investor Conference
- Phio Pharmaceuticals Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
- Crude Oil Down 4%; Neogen Shares Plunge After Q3 Results - Bloom Energy (NYSE:BE), Neogen (NASDAQ:NEOG)
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Delta Air Lines Posts Upbeat Earnings - Femto Technologies (NASDAQ:FMTO), Delta Air Lines (NYSE:DAL)
Rango diario
2.08 2.17
Rango anual
0.97 9.79
- Cierres anteriores
- 2.16
- Open
- 2.17
- Bid
- 2.11
- Ask
- 2.41
- Low
- 2.08
- High
- 2.17
- Volumen
- 69
- Cambio diario
- -2.31%
- Cambio mensual
- 7.11%
- Cambio a 6 meses
- 62.31%
- Cambio anual
- -38.12%
