Valute / PHIO
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PHIO: Phio Pharmaceuticals Corp
2.07 USD 0.04 (1.90%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PHIO ha avuto una variazione del -1.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.03 e ad un massimo di 2.13.
Segui le dinamiche di Phio Pharmaceuticals Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PHIO News
- Phio Posts Wider Loss in Fiscal Q2
- Phio Pharmaceuticals stock soars after manufacturing agreement
- Phio Pharmaceuticals signs manufacturing agreement for cancer drug
- Phio Pharma stock maintains buy rating as cancer trial advances
- Phio’s PH-762 shows positive safety profile in fourth cohort trial
- Phio Pharmaceuticals Announces Participation in the Renmark Financial Communications Virtual Non-Deal Roadshow Series
- Phio Pharmaceuticals appoints new strategic and finance VPs
- H.C. Wainwright assumes coverage on Phio Pharma stock with Buy rating
- Phio Pharmaceuticals Announces Participation in the Sidoti Micro-Cap Virtual Investor Conference
- Phio Pharmaceuticals Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
- Crude Oil Down 4%; Neogen Shares Plunge After Q3 Results - Bloom Energy (NYSE:BE), Neogen (NASDAQ:NEOG)
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Delta Air Lines Posts Upbeat Earnings - Femto Technologies (NASDAQ:FMTO), Delta Air Lines (NYSE:DAL)
Intervallo Giornaliero
2.03 2.13
Intervallo Annuale
0.97 9.79
- Chiusura Precedente
- 2.11
- Apertura
- 2.09
- Bid
- 2.07
- Ask
- 2.37
- Minimo
- 2.03
- Massimo
- 2.13
- Volume
- 137
- Variazione giornaliera
- -1.90%
- Variazione Mensile
- 5.08%
- Variazione Semestrale
- 59.23%
- Variazione Annuale
- -39.30%
21 settembre, domenica