PHIO: Phio Pharmaceuticals Corp

2.07 USD 0.04 (1.90%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PHIO ha avuto una variazione del -1.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.03 e ad un massimo di 2.13.

Segui le dinamiche di Phio Pharmaceuticals Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.03 2.13
Intervallo Annuale
0.97 9.79
Chiusura Precedente
2.11
Apertura
2.09
Bid
2.07
Ask
2.37
Minimo
2.03
Massimo
2.13
Volume
137
Variazione giornaliera
-1.90%
Variazione Mensile
5.08%
Variazione Semestrale
59.23%
Variazione Annuale
-39.30%
