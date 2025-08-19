Dövizler / PHIN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PHIN: PHINIA Inc
58.52 USD 0.93 (1.56%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PHIN fiyatı bugün -1.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 58.23 ve Yüksek fiyatı olarak 59.40 aralığında işlem gördü.
PHINIA Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PHIN haberleri
- Best Growth Stocks to Buy for September 19th
- Best Growth Stocks to Buy for September 18th
- Best Growth Stocks to Buy for September 16th
- Phinia Inc hisseleri 59,88 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- Phinia Inc stock hits all-time high at 59.88 USD
- PHINIA Inc. (PHIN) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference Transcript
- Phinia Morgan Stanley Laguna Konferansı’nda Çeşitlendirilmiş Büyüme Stratejisini Açıkladı
- Phinia at Morgan Stanley’s Laguna Conference: Diversified Growth Strategy
- PHIN or MOD: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Best Growth Stocks to Buy for September 11th
- BofA sees limited upside on BorgWarner, Lear as it downgrades auto suppliers
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Phinia (PHIN) is a Great Choice
- 5 High Earnings Yield Stocks to Buy Ahead of Potential Fed Rate Cuts
- Is BRP (DOOO) Stock Outpacing Its Auto-Tires-Trucks Peers This Year?
- Phinia (PHIN) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
- Modine Surges 75% in 6 Months: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Best Growth Stocks to Buy for September 3rd
- Phinia Doing Well Navigating A Complicated Auto Supplier Landscape (NYSE:PHIN)
- Invest in Value With These 5 High Earnings Yield Stocks
- Phinia stock reaches all-time high at 57.29 USD
- PHIN or MOD: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Zacks.com featured highlights Itron, Teleflex, Popular and PHINIA
- 4 PEG-Based Value Stocks That Could Help You Crush the Market
- Westport's Q2 Loss Meets Expectations, Revenues Rise Y/Y
Günlük aralık
58.23 59.40
Yıllık aralık
36.25 59.88
- Önceki kapanış
- 59.45
- Açılış
- 59.40
- Satış
- 58.52
- Alış
- 58.82
- Düşük
- 58.23
- Yüksek
- 59.40
- Hacim
- 571
- Günlük değişim
- -1.56%
- Aylık değişim
- 0.53%
- 6 aylık değişim
- 38.51%
- Yıllık değişim
- 27.00%
21 Eylül, Pazar