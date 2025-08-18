货币 / PHIN
PHIN: PHINIA Inc
58.69 USD 1.05 (1.82%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PHIN汇率已更改1.82%。当日，交易品种以低点57.86和高点59.35进行交易。
关注PHINIA Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
57.86 59.35
年范围
36.25 59.88
- 前一天收盘价
- 57.64
- 开盘价
- 57.86
- 卖价
- 58.69
- 买价
- 58.99
- 最低价
- 57.86
- 最高价
- 59.35
- 交易量
- 308
- 日变化
- 1.82%
- 月变化
- 0.82%
- 6个月变化
- 38.91%
- 年变化
- 27.37%
