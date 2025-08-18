クォートセクション
通貨 / PHIN
PHIN: PHINIA Inc

59.45 USD 0.91 (1.55%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PHINの今日の為替レートは、1.55%変化しました。日中、通貨は1あたり58.16の安値と59.46の高値で取引されました。

PHINIA Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
58.16 59.46
1年のレンジ
36.25 59.88
以前の終値
58.54
始値
58.88
買値
59.45
買値
59.75
安値
58.16
高値
59.46
出来高
891
1日の変化
1.55%
1ヶ月の変化
2.13%
6ヶ月の変化
40.71%
1年の変化
29.01%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K