通貨 / PHIN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
PHIN: PHINIA Inc
59.45 USD 0.91 (1.55%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PHINの今日の為替レートは、1.55%変化しました。日中、通貨は1あたり58.16の安値と59.46の高値で取引されました。
PHINIA Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PHIN News
- Best Growth Stocks to Buy for September 18th
- Best Growth Stocks to Buy for September 16th
- フィニア社株価、59.88ドルで過去最高値を記録
- Phinia Inc stock hits all-time high at 59.88 USD
- PHINIA Inc. (PHIN) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference Transcript
- フィニア、モルガン・スタンレーのラグナ会議で多角的成長戦略を発表
- Phinia at Morgan Stanley’s Laguna Conference: Diversified Growth Strategy
- PHIN or MOD: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Best Growth Stocks to Buy for September 11th
- BofA sees limited upside on BorgWarner, Lear as it downgrades auto suppliers
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Phinia (PHIN) is a Great Choice
- 5 High Earnings Yield Stocks to Buy Ahead of Potential Fed Rate Cuts
- Is BRP (DOOO) Stock Outpacing Its Auto-Tires-Trucks Peers This Year?
- Phinia (PHIN) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
- Modine Surges 75% in 6 Months: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Best Growth Stocks to Buy for September 3rd
- Phinia Doing Well Navigating A Complicated Auto Supplier Landscape (NYSE:PHIN)
- Invest in Value With These 5 High Earnings Yield Stocks
- Phinia stock reaches all-time high at 57.29 USD
- PHIN or MOD: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Zacks.com featured highlights Itron, Teleflex, Popular and PHINIA
- 4 PEG-Based Value Stocks That Could Help You Crush the Market
- Westport's Q2 Loss Meets Expectations, Revenues Rise Y/Y
- Phinia (PHIN) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
1日のレンジ
58.16 59.46
1年のレンジ
36.25 59.88
- 以前の終値
- 58.54
- 始値
- 58.88
- 買値
- 59.45
- 買値
- 59.75
- 安値
- 58.16
- 高値
- 59.46
- 出来高
- 891
- 1日の変化
- 1.55%
- 1ヶ月の変化
- 2.13%
- 6ヶ月の変化
- 40.71%
- 1年の変化
- 29.01%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K