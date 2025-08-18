Währungen / PHIN
PHIN: PHINIA Inc
59.45 USD 0.91 (1.55%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PHIN hat sich für heute um 1.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 58.16 bis zu einem Hoch von 59.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die PHINIA Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
58.16 59.46
Jahresspanne
36.25 59.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 58.54
- Eröffnung
- 58.88
- Bid
- 59.45
- Ask
- 59.75
- Tief
- 58.16
- Hoch
- 59.46
- Volumen
- 891
- Tagesänderung
- 1.55%
- Monatsänderung
- 2.13%
- 6-Monatsänderung
- 40.71%
- Jahresänderung
- 29.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K