PHIN: PHINIA Inc

59.45 USD 0.91 (1.55%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PHIN hat sich für heute um 1.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 58.16 bis zu einem Hoch von 59.46 gehandelt.

Verfolgen Sie die PHINIA Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PHIN News

Tagesspanne
58.16 59.46
Jahresspanne
36.25 59.88
Vorheriger Schlusskurs
58.54
Eröffnung
58.88
Bid
59.45
Ask
59.75
Tief
58.16
Hoch
59.46
Volumen
891
Tagesänderung
1.55%
Monatsänderung
2.13%
6-Monatsänderung
40.71%
Jahresänderung
29.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K