Moedas / PHIN
PHIN: PHINIA Inc
58.16 USD 0.38 (0.65%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PHIN para hoje mudou para -0.65%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 58.16 e o mais alto foi 59.17.
Veja a dinâmica do par de moedas PHINIA Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PHIN Notícias
Faixa diária
58.16 59.17
Faixa anual
36.25 59.88
- Fechamento anterior
- 58.54
- Open
- 58.88
- Bid
- 58.16
- Ask
- 58.46
- Low
- 58.16
- High
- 59.17
- Volume
- 149
- Mudança diária
- -0.65%
- Mudança mensal
- -0.09%
- Mudança de 6 meses
- 37.66%
- Mudança anual
- 26.22%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh