PHIN: PHINIA Inc
57.64 USD 0.15 (0.26%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PHIN за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.39, а максимальная — 57.78.
Следите за динамикой PHINIA Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
56.39 57.78
Годовой диапазон
36.25 59.88
- Предыдущее закрытие
- 57.49
- Open
- 57.76
- Bid
- 57.64
- Ask
- 57.94
- Low
- 56.39
- High
- 57.78
- Объем
- 796
- Дневное изменение
- 0.26%
- Месячное изменение
- -0.98%
- 6-месячное изменение
- 36.43%
- Годовое изменение
- 25.09%
