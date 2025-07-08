Dövizler / PFSI
PFSI: PennyMac Financial Services Inc
124.96 USD 2.18 (1.71%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PFSI fiyatı bugün -1.71% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 123.81 ve Yüksek fiyatı olarak 127.20 aralığında işlem gördü.
PennyMac Financial Services Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
PFSI haberleri
- PennyMac Financial Services hissesi 127,6 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- PennyMac Financial Services stock hits all-time high at 127.6 USD
- Pennymac (PFSI): CFO Perotti sells $341k in shares
- PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial
- PennyMac Financial Services to present at Barclays Global Financial Services Conference
- PennyMac Financial Services stock hits all-time high at 119.14 USD
- PennyMac Financial stock price target raised to $121 from $117 at KBW
- Wells Fargo assumes coverage on PennyMac Financial stock with Overweight rating
- PennyMac Financial stock rating reiterated at Outperform by KBW
- PennyMac Financial prices $650 million senior notes offering at 6.750%
- PennyMac Financial plans $650 million senior notes offering
- PennyMac Q2 Revenue Misses Estimates
- PennyMac Financial stock price target lowered to $121 at Piper Sandler
- PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- PennyMac Financial Services, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:PFSI)
- PennyMac (PFSI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- PennyMac Financial (PFSI) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Earnings call transcript: PennyMac Financial Q2 2025 misses EPS and revenue estimates
- PennyMac Mortgage Q2 2025 slides: second consecutive loss amid securitization push
- PennyMac Financial earnings missed by $0.34, revenue fell short of estimates
- PennyMac Q2 2025 slides: net income rebounds, AI initiatives accelerate
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- PennyMac Financial (PFSI) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- PennyMac Financial CEO Spector sells $504k in shares
Günlük aralık
123.81 127.20
Yıllık aralık
85.74 130.02
- Önceki kapanış
- 127.14
- Açılış
- 127.15
- Satış
- 124.96
- Alış
- 125.26
- Düşük
- 123.81
- Yüksek
- 127.20
- Hacim
- 354
- Günlük değişim
- -1.71%
- Aylık değişim
- 15.15%
- 6 aylık değişim
- 25.34%
- Yıllık değişim
- 10.39%
21 Eylül, Pazar