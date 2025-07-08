Valute / PFSI
PFSI: PennyMac Financial Services Inc
124.96 USD 2.18 (1.71%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PFSI ha avuto una variazione del -1.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 123.81 e ad un massimo di 127.20.
Segui le dinamiche di PennyMac Financial Services Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
123.81 127.20
Intervallo Annuale
85.74 130.02
- Chiusura Precedente
- 127.14
- Apertura
- 127.15
- Bid
- 124.96
- Ask
- 125.26
- Minimo
- 123.81
- Massimo
- 127.20
- Volume
- 354
- Variazione giornaliera
- -1.71%
- Variazione Mensile
- 15.15%
- Variazione Semestrale
- 25.34%
- Variazione Annuale
- 10.39%
20 settembre, sabato