PFSI: PennyMac Financial Services Inc

124.96 USD 2.18 (1.71%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PFSI ha avuto una variazione del -1.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 123.81 e ad un massimo di 127.20.

Segui le dinamiche di PennyMac Financial Services Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
123.81 127.20
Intervallo Annuale
85.74 130.02
Chiusura Precedente
127.14
Apertura
127.15
Bid
124.96
Ask
125.26
Minimo
123.81
Massimo
127.20
Volume
354
Variazione giornaliera
-1.71%
Variazione Mensile
15.15%
Variazione Semestrale
25.34%
Variazione Annuale
10.39%
