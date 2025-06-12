Валюты / PFSI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PFSI: PennyMac Financial Services Inc
124.01 USD 0.51 (0.41%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PFSI за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 122.70, а максимальная — 125.15.
Следите за динамикой PennyMac Financial Services Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PFSI
- Pennymac (PFSI): CFO Perotti sells $341k in shares
- PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial
- PennyMac Financial Services to present at Barclays Global Financial Services Conference
- PennyMac Financial Services stock hits all-time high at 119.14 USD
- PennyMac Financial stock price target raised to $121 from $117 at KBW
- Wells Fargo assumes coverage on PennyMac Financial stock with Overweight rating
- PennyMac Financial stock rating reiterated at Outperform by KBW
- PennyMac Financial prices $650 million senior notes offering at 6.750%
- PennyMac Financial plans $650 million senior notes offering
- PennyMac Q2 Revenue Misses Estimates
- PennyMac Financial stock price target lowered to $121 at Piper Sandler
- PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- PennyMac Financial Services, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:PFSI)
- PennyMac (PFSI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- PennyMac Financial (PFSI) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Earnings call transcript: PennyMac Financial Q2 2025 misses EPS and revenue estimates
- PennyMac Mortgage Q2 2025 slides: second consecutive loss amid securitization push
- PennyMac Financial earnings missed by $0.34, revenue fell short of estimates
- PennyMac Q2 2025 slides: net income rebounds, AI initiatives accelerate
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- PennyMac Financial (PFSI) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- PennyMac Financial CEO Spector sells $504k in shares
- PennyMac Mortgage Investment Trust Declares Second Quarter 2025 Dividend for Its Common Shares
- PennyMac CEO David Spector sells $491,428 in stock
Дневной диапазон
122.70 125.15
Годовой диапазон
85.74 127.55
- Предыдущее закрытие
- 124.52
- Open
- 124.74
- Bid
- 124.01
- Ask
- 124.31
- Low
- 122.70
- High
- 125.15
- Объем
- 569
- Дневное изменение
- -0.41%
- Месячное изменение
- 14.27%
- 6-месячное изменение
- 24.38%
- Годовое изменение
- 9.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.