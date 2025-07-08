通貨 / PFSI
PFSI: PennyMac Financial Services Inc
127.14 USD 0.94 (0.74%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PFSIの今日の為替レートは、0.74%変化しました。日中、通貨は1あたり125.37の安値と128.34の高値で取引されました。
PennyMac Financial Services Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PFSI News
1日のレンジ
125.37 128.34
1年のレンジ
85.74 130.02
- 以前の終値
- 126.20
- 始値
- 126.41
- 買値
- 127.14
- 買値
- 127.44
- 安値
- 125.37
- 高値
- 128.34
- 出来高
- 974
- 1日の変化
- 0.74%
- 1ヶ月の変化
- 17.16%
- 6ヶ月の変化
- 27.52%
- 1年の変化
- 12.31%
