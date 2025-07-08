Moedas / PFSI
PFSI: PennyMac Financial Services Inc
127.33 USD 1.13 (0.90%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PFSI para hoje mudou para 0.90%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 125.37 e o mais alto foi 127.43.
Veja a dinâmica do par de moedas PennyMac Financial Services Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
125.37 127.43
Faixa anual
85.74 130.02
- Fechamento anterior
- 126.20
- Open
- 126.41
- Bid
- 127.33
- Ask
- 127.63
- Low
- 125.37
- High
- 127.43
- Volume
- 104
- Mudança diária
- 0.90%
- Mudança mensal
- 17.33%
- Mudança de 6 meses
- 27.71%
- Mudança anual
- 12.48%
