PFSI: PennyMac Financial Services Inc

124.96 USD 2.18 (1.71%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PFSI a changé de -1.71% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 123.81 et à un maximum de 127.20.

Suivez la dynamique PennyMac Financial Services Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
123.81 127.20
Range Annuel
85.74 130.02
Clôture Précédente
127.14
Ouverture
127.15
Bid
124.96
Ask
125.26
Plus Bas
123.81
Plus Haut
127.20
Volume
354
Changement quotidien
-1.71%
Changement Mensuel
15.15%
Changement à 6 Mois
25.34%
Changement Annuel
10.39%
