PFSI: PennyMac Financial Services Inc
124.96 USD 2.18 (1.71%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PFSI a changé de -1.71% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 123.81 et à un maximum de 127.20.
Suivez la dynamique PennyMac Financial Services Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
PFSI Nouvelles
- L’action de PennyMac Financial Services atteint un niveau record à 127,6 USD
- Pennymac (PFSI): CFO Perotti sells $341k in shares
- PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial
- PennyMac Financial Services to present at Barclays Global Financial Services Conference
- PennyMac Financial Services stock hits all-time high at 119.14 USD
- PennyMac Financial stock price target raised to $121 from $117 at KBW
- Wells Fargo assumes coverage on PennyMac Financial stock with Overweight rating
- PennyMac Financial stock rating reiterated at Outperform by KBW
- PennyMac Financial prices $650 million senior notes offering at 6.750%
- PennyMac Financial plans $650 million senior notes offering
- PennyMac Q2 Revenue Misses Estimates
- PennyMac Financial stock price target lowered to $121 at Piper Sandler
- PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- PennyMac Financial Services, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:PFSI)
- PennyMac (PFSI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- PennyMac Financial (PFSI) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Earnings call transcript: PennyMac Financial Q2 2025 misses EPS and revenue estimates
- PennyMac Mortgage Q2 2025 slides: second consecutive loss amid securitization push
- PennyMac Financial earnings missed by $0.34, revenue fell short of estimates
- PennyMac Q2 2025 slides: net income rebounds, AI initiatives accelerate
- Coca-Cola, Philip Morris, Raytheon lead Tuesday’s earnings lineup
- PennyMac Financial (PFSI) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- PennyMac Financial CEO Spector sells $504k in shares
Range quotidien
123.81 127.20
Range Annuel
85.74 130.02
- Clôture Précédente
- 127.14
- Ouverture
- 127.15
- Bid
- 124.96
- Ask
- 125.26
- Plus Bas
- 123.81
- Plus Haut
- 127.20
- Volume
- 354
- Changement quotidien
- -1.71%
- Changement Mensuel
- 15.15%
- Changement à 6 Mois
- 25.34%
- Changement Annuel
- 10.39%
20 septembre, samedi