CotizacionesSecciones
Divisas / PFSI
Volver a Acciones

PFSI: PennyMac Financial Services Inc

126.20 USD 2.19 (1.77%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PFSI de hoy ha cambiado un 1.77%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 124.42, mientras que el máximo ha alcanzado 130.02.

Siga la dinámica de la pareja de divisas PennyMac Financial Services Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PFSI News

Rango diario
124.42 130.02
Rango anual
85.74 130.02
Cierres anteriores
124.01
Open
125.18
Bid
126.20
Ask
126.50
Low
124.42
High
130.02
Volumen
1.105 K
Cambio diario
1.77%
Cambio mensual
16.29%
Cambio a 6 meses
26.58%
Cambio anual
11.48%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B