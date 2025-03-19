FiyatlarBölümler
Dövizler / PFH
Geri dön - Hisse senetleri

PFH: Prudential Financial Inc 4.125% Junior Subordinated Notes due 2

18.5600 USD 0.0346 (0.19%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PFH fiyatı bugün 0.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.4100 ve Yüksek fiyatı olarak 18.5800 aralığında işlem gördü.

Prudential Financial Inc 4.125% Junior Subordinated Notes due 2 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PFH haberleri

Günlük aralık
18.4100 18.5800
Yıllık aralık
16.6200 21.2400
Önceki kapanış
18.5254
Açılış
18.5335
Satış
18.5600
Alış
18.5630
Düşük
18.4100
Yüksek
18.5800
Hacim
32
Günlük değişim
0.19%
Aylık değişim
3.95%
6 aylık değişim
5.63%
Yıllık değişim
-11.53%
21 Eylül, Pazar