Dövizler / PFH
PFH: Prudential Financial Inc 4.125% Junior Subordinated Notes due 2
18.5600 USD 0.0346 (0.19%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PFH fiyatı bugün 0.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.4100 ve Yüksek fiyatı olarak 18.5800 aralığında işlem gördü.
Prudential Financial Inc 4.125% Junior Subordinated Notes due 2 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
18.4100 18.5800
Yıllık aralık
16.6200 21.2400
- Önceki kapanış
- 18.5254
- Açılış
- 18.5335
- Satış
- 18.5600
- Alış
- 18.5630
- Düşük
- 18.4100
- Yüksek
- 18.5800
- Hacim
- 32
- Günlük değişim
- 0.19%
- Aylık değişim
- 3.95%
- 6 aylık değişim
- 5.63%
- Yıllık değişim
- -11.53%
21 Eylül, Pazar