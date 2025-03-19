Valute / PFH
PFH: Prudential Financial Inc 4.125% Junior Subordinated Notes due 2
18.5600 USD 0.0346 (0.19%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PFH ha avuto una variazione del 0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.4100 e ad un massimo di 18.5800.
Segui le dinamiche di Prudential Financial Inc 4.125% Junior Subordinated Notes due 2. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
18.4100 18.5800
Intervallo Annuale
16.6200 21.2400
- Chiusura Precedente
- 18.5254
- Apertura
- 18.5335
- Bid
- 18.5600
- Ask
- 18.5630
- Minimo
- 18.4100
- Massimo
- 18.5800
- Volume
- 32
- Variazione giornaliera
- 0.19%
- Variazione Mensile
- 3.95%
- Variazione Semestrale
- 5.63%
- Variazione Annuale
- -11.53%
20 settembre, sabato