PFH: Prudential Financial Inc 4.125% Junior Subordinated Notes due 2

18.5600 USD 0.0346 (0.19%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PFH ha avuto una variazione del 0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.4100 e ad un massimo di 18.5800.

Segui le dinamiche di Prudential Financial Inc 4.125% Junior Subordinated Notes due 2. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
18.4100 18.5800
Intervallo Annuale
16.6200 21.2400
Chiusura Precedente
18.5254
Apertura
18.5335
Bid
18.5600
Ask
18.5630
Minimo
18.4100
Massimo
18.5800
Volume
32
Variazione giornaliera
0.19%
Variazione Mensile
3.95%
Variazione Semestrale
5.63%
Variazione Annuale
-11.53%
20 settembre, sabato