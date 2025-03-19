货币 / PFH
PFH: Prudential Financial Inc 4.125% Junior Subordinated Notes due 2
18.5900 USD 0.0500 (0.27%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PFH汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点18.5800和高点18.7200进行交易。
关注Prudential Financial Inc 4.125% Junior Subordinated Notes due 2动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PFH新闻
- Prudential Financial: Attractive Valuation After Recent Underperformance (NYSE:PRU)
- Why Does The Stock Market Exist? Here Is The Secret (SPX)
- A Pair Trade Opportunity By Prudential Financial (NYSE:PRU)
- Impax Global Social Leaders Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:IGSLX)
- Why Prudential's Headwinds Are A Gift For Patient Investors (NYSE:PRU)
- PFH stock touches 52-week low at $16.81 amid market shifts
- Oakmark Global Fund Q1 2025 Commentary (OAKGX)
- 10 Undervalued Dividend Growth Stocks: March 2025
日范围
18.5800 18.7200
年范围
16.6200 21.2400
- 前一天收盘价
- 18.6400
- 开盘价
- 18.6750
- 卖价
- 18.5900
- 买价
- 18.5930
- 最低价
- 18.5800
- 最高价
- 18.7200
- 交易量
- 12
- 日变化
- -0.27%
- 月变化
- 4.12%
- 6个月变化
- 5.81%
- 年变化
- -11.39%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值