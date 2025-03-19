Divisas / PFH
PFH: Prudential Financial Inc 4.125% Junior Subordinated Notes due 2
18.5900 USD 0.0500 (0.27%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PFH de hoy ha cambiado un -0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.4700, mientras que el máximo ha alcanzado 18.7200.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Prudential Financial Inc 4.125% Junior Subordinated Notes due 2. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
18.4700 18.7200
Rango anual
16.6200 21.2400
- Cierres anteriores
- 18.6400
- Open
- 18.6750
- Bid
- 18.5900
- Ask
- 18.5930
- Low
- 18.4700
- High
- 18.7200
- Volumen
- 51
- Cambio diario
- -0.27%
- Cambio mensual
- 4.12%
- Cambio a 6 meses
- 5.81%
- Cambio anual
- -11.39%
