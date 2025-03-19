CotationsSections
PFH: Prudential Financial Inc 4.125% Junior Subordinated Notes due 2

18.5600 USD 0.0346 (0.19%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PFH a changé de 0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.4100 et à un maximum de 18.5800.

Suivez la dynamique Prudential Financial Inc 4.125% Junior Subordinated Notes due 2. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
18.4100 18.5800
Range Annuel
16.6200 21.2400
Clôture Précédente
18.5254
Ouverture
18.5335
Bid
18.5600
Ask
18.5630
Plus Bas
18.4100
Plus Haut
18.5800
Volume
32
Changement quotidien
0.19%
Changement Mensuel
3.95%
Changement à 6 Mois
5.63%
Changement Annuel
-11.53%
20 septembre, samedi