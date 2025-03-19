KurseKategorien
PFH: Prudential Financial Inc 4.125% Junior Subordinated Notes due 2

18.5254 USD 0.0646 (0.35%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PFH hat sich für heute um -0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.4100 bis zu einem Hoch von 18.5800 gehandelt.

Verfolgen Sie die Prudential Financial Inc 4.125% Junior Subordinated Notes due 2-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
18.4100 18.5800
Jahresspanne
16.6200 21.2400
Vorheriger Schlusskurs
18.5900
Eröffnung
18.5000
Bid
18.5254
Ask
18.5284
Tief
18.4100
Hoch
18.5800
Volumen
31
Tagesänderung
-0.35%
Monatsänderung
3.75%
6-Monatsänderung
5.44%
Jahresänderung
-11.70%
