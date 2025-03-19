通貨 / PFH
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
PFH: Prudential Financial Inc 4.125% Junior Subordinated Notes due 2
18.5254 USD 0.0646 (0.35%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PFHの今日の為替レートは、-0.35%変化しました。日中、通貨は1あたり18.4100の安値と18.5800の高値で取引されました。
Prudential Financial Inc 4.125% Junior Subordinated Notes due 2ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PFH News
- Prudential Financial: Attractive Valuation After Recent Underperformance (NYSE:PRU)
- Why Does The Stock Market Exist? Here Is The Secret (SPX)
- A Pair Trade Opportunity By Prudential Financial (NYSE:PRU)
- Impax Global Social Leaders Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:IGSLX)
- Why Prudential's Headwinds Are A Gift For Patient Investors (NYSE:PRU)
- PFH stock touches 52-week low at $16.81 amid market shifts
- Oakmark Global Fund Q1 2025 Commentary (OAKGX)
- 10 Undervalued Dividend Growth Stocks: March 2025
1日のレンジ
18.4100 18.5800
1年のレンジ
16.6200 21.2400
- 以前の終値
- 18.5900
- 始値
- 18.5000
- 買値
- 18.5254
- 買値
- 18.5284
- 安値
- 18.4100
- 高値
- 18.5800
- 出来高
- 31
- 1日の変化
- -0.35%
- 1ヶ月の変化
- 3.75%
- 6ヶ月の変化
- 5.44%
- 1年の変化
- -11.70%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K