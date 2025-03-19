통화 / PFH
PFH: Prudential Financial Inc 4.125% Junior Subordinated Notes due 2
18.5600 USD 0.0346 (0.19%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PFH 환율이 오늘 0.19%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 18.4100이고 고가는 18.5800이었습니다.
Prudential Financial Inc 4.125% Junior Subordinated Notes due 2 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
PFH News
일일 변동 비율
18.4100 18.5800
년간 변동
16.6200 21.2400
- 이전 종가
- 18.5254
- 시가
- 18.5335
- Bid
- 18.5600
- Ask
- 18.5630
- 저가
- 18.4100
- 고가
- 18.5800
- 볼륨
- 32
- 일일 변동
- 0.19%
- 월 변동
- 3.95%
- 6개월 변동
- 5.63%
- 년간 변동율
- -11.53%
