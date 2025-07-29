FiyatlarBölümler
Dövizler / PFG
Geri dön - Hisse senetleri

PFG: Principal Financial Group Inc

81.71 USD 0.07 (0.09%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PFG fiyatı bugün -0.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 81.23 ve Yüksek fiyatı olarak 82.49 aralığında işlem gördü.

Principal Financial Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PFG haberleri

Günlük aralık
81.23 82.49
Yıllık aralık
68.39 91.98
Önceki kapanış
81.78
Açılış
82.11
Satış
81.71
Alış
82.01
Düşük
81.23
Yüksek
82.49
Hacim
3.309 K
Günlük değişim
-0.09%
Aylık değişim
2.70%
6 aylık değişim
-3.55%
Yıllık değişim
-4.72%
21 Eylül, Pazar