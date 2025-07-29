Währungen / PFG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PFG: Principal Financial Group Inc
81.78 USD 0.92 (1.14%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PFG hat sich für heute um 1.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 80.46 bis zu einem Hoch von 82.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die Principal Financial Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PFG News
- This is Why Principal Financial (PFG) is a Great Dividend Stock
- Principal Financial at KBW Insurance Conference: SMB Focus Drives Growth
- U.S. business confidence inches up amid tariff challenges
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Why Is Radian (RDN) Up 6.3% Since Last Earnings Report?
- Principal Financial Trades Above 200-Day SMA: Time to Hold PFG Stock?
- Principal Financial (PFG) Up 0.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Who benefits the most from rate cuts?
- U.S. Life Insurance Q2'25 Earnings Recap: AI, New 401(k) Options, Strategic Moves
- Principal Financial Group names Deanna Strable as board chair
- ECD Automotive Design appoints Victoria Hay as CFO, Benjamin Piggott shifts to new role
- PetMed Express stock tumbles after CEO and CFO resign
- Mairs & Power Balanced Fund Q2 2025 Commentary
- Zacks Industry Outlook Highlights American International, Prudential Financial, Principal Financial, Everest Group and Assurant
- Is Manulife Still A 'Buy' Following Its Q2 2025 Earnings? (NYSE:MFC)
- 5 Multiline Insurers Stocks to Watch Amid Increased Digitalization
- Lemonade Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Rise Y/Y
- Bel Fuse A Inc stock reaches all-time high at 118.02 USD
- EverQuote Q2 Earnings & Revenues Beat on Higher Automotive Revenues
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Top Analyst Reports for Oracle, Walt Disney & KKR
- Principal Financial Group, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PFG)
- Principal Financial Group, Inc. (PFG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Principal Financial Group: No Rush To Buy After Mostly In Line Q2
Tagesspanne
80.46 82.03
Jahresspanne
68.39 91.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 80.86
- Eröffnung
- 80.83
- Bid
- 81.78
- Ask
- 82.08
- Tief
- 80.46
- Hoch
- 82.03
- Volumen
- 1.827 K
- Tagesänderung
- 1.14%
- Monatsänderung
- 2.79%
- 6-Monatsänderung
- -3.47%
- Jahresänderung
- -4.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K