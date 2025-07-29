货币 / PFG
PFG: Principal Financial Group Inc
80.09 USD 2.86 (3.45%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PFG汇率已更改-3.45%。当日，交易品种以低点79.74和高点83.08进行交易。
关注Principal Financial Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PFG新闻
- This is Why Principal Financial (PFG) is a Great Dividend Stock
- Principal Financial at KBW Insurance Conference: SMB Focus Drives Growth
- U.S. business confidence inches up amid tariff challenges
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Why Is Radian (RDN) Up 6.3% Since Last Earnings Report?
- Principal Financial Trades Above 200-Day SMA: Time to Hold PFG Stock?
- Principal Financial (PFG) Up 0.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Who benefits the most from rate cuts?
- U.S. Life Insurance Q2'25 Earnings Recap: AI, New 401(k) Options, Strategic Moves
- Principal Financial Group names Deanna Strable as board chair
- ECD Automotive Design appoints Victoria Hay as CFO, Benjamin Piggott shifts to new role
- PetMed Express stock tumbles after CEO and CFO resign
- Mairs & Power Balanced Fund Q2 2025 Commentary
- Zacks Industry Outlook Highlights American International, Prudential Financial, Principal Financial, Everest Group and Assurant
- Is Manulife Still A 'Buy' Following Its Q2 2025 Earnings? (NYSE:MFC)
- 5 Multiline Insurers Stocks to Watch Amid Increased Digitalization
- Lemonade Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Rise Y/Y
- Bel Fuse A Inc stock reaches all-time high at 118.02 USD
- EverQuote Q2 Earnings & Revenues Beat on Higher Automotive Revenues
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Top Analyst Reports for Oracle, Walt Disney & KKR
- Principal Financial Group, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PFG)
- Principal Financial Group, Inc. (PFG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Principal Financial Group: No Rush To Buy After Mostly In Line Q2
日范围
79.74 83.08
年范围
68.39 91.98
- 前一天收盘价
- 82.95
- 开盘价
- 82.93
- 卖价
- 80.09
- 买价
- 80.39
- 最低价
- 79.74
- 最高价
- 83.08
- 交易量
- 3.652 K
- 日变化
- -3.45%
- 月变化
- 0.67%
- 6个月变化
- -5.47%
- 年变化
- -6.61%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值