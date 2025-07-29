КотировкиРазделы
PFG: Principal Financial Group Inc

80.09 USD 2.86 (3.45%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PFG за сегодня изменился на -3.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 79.74, а максимальная — 83.08.

Следите за динамикой Principal Financial Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
79.74 83.08
Годовой диапазон
68.39 91.98
Предыдущее закрытие
82.95
Open
82.93
Bid
80.09
Ask
80.39
Low
79.74
High
83.08
Объем
3.652 K
Дневное изменение
-3.45%
Месячное изменение
0.67%
6-месячное изменение
-5.47%
Годовое изменение
-6.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.