PFG: Principal Financial Group Inc
80.09 USD 2.86 (3.45%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PFG за сегодня изменился на -3.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 79.74, а максимальная — 83.08.
Следите за динамикой Principal Financial Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
79.74 83.08
Годовой диапазон
68.39 91.98
- Предыдущее закрытие
- 82.95
- Open
- 82.93
- Bid
- 80.09
- Ask
- 80.39
- Low
- 79.74
- High
- 83.08
- Объем
- 3.652 K
- Дневное изменение
- -3.45%
- Месячное изменение
- 0.67%
- 6-месячное изменение
- -5.47%
- Годовое изменение
- -6.61%
