Dövizler / PEP
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PEP: PepsiCo Inc
141.76 USD 1.03 (0.73%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PEP fiyatı bugün 0.73% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 140.46 ve Yüksek fiyatı olarak 142.08 aralığında işlem gördü.
PepsiCo Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PEP haberleri
- Will Emerging Markets Drive the Next Leg of Growth for Diageo?
- 2 Dividend Powerhouses to Buy Right Now
- Best Dividend Stocks to Buy: PepsiCo Stock vs. Coca-Cola Stock
- Buy Wide-Moat PepsiCo: Activist Involvement Is Icing On The Cake (NASDAQ:PEP)
- General Mills, Hindistan’ın Balaji Wafers’ında hisse için görüşmelerde - ET
- General Mills in talks for stake in India’s Balaji Wafers- ET
- Elevated Costs Challenge Coca-Cola: How Will the Brand Adapt?
- PepsiCo vs. Monster Beverage: Which Is a Better Buy for Investors Now?
- CELH Surpasses 100% Gains in 2025: Is the Stock Still a Buy?
- Analysis-From Alphabet to Visa, US giants drive euro-denominated bond surge
- Can PepsiCo's Diverse Portfolio Outperform in a Soft Market?
- Trump revives call to ditch quarterly earnings reports. What comes next?
- Tyson Foods 2025’e kadar yüksek fruktozlu mısır şurubu ve diğer katkı maddelerini kaldıracak
- Dividend Income: Lanny’s July 2025 Summary
- How I Would Invest $100,000 In Today’s Overpriced Market
- Tesla Faces Class Action Over 'Wage Theft' Amid Preference For H-1B Workers Following Elon Musk's Push To Optimize Visa Practice - Coca-Cola (NYSE:KO), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- If Pepsi Wants to Win, It Has to Play Coke’s Game
- PepsiCo (PEP) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- RH (RH) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Estée Lauder, René Lammers’ı Araştırma ve İnovasyon Başkanı olarak atadı
- Can Keurig's U.S. Refreshment Beverages Sustain Growth Momentum?
- Celsius stock initiated with Buy rating at Goldman Sachs on growth potential
- Netflix’s (NFLX) Chief Product Officer Departs Company - TipRanks.com
- All You Need to Know About PepsiCo (PEP) Rating Upgrade to Buy
Günlük aralık
140.46 142.08
Yıllık aralık
127.60 177.50
- Önceki kapanış
- 140.73
- Açılış
- 141.47
- Satış
- 141.76
- Alış
- 142.06
- Düşük
- 140.46
- Yüksek
- 142.08
- Hacim
- 10.396 K
- Günlük değişim
- 0.73%
- Aylık değişim
- -9.96%
- 6 aylık değişim
- -5.80%
- Yıllık değişim
- -17.24%
21 Eylül, Pazar