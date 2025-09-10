FiyatlarBölümler
PEP: PepsiCo Inc

141.76 USD 1.03 (0.73%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PEP fiyatı bugün 0.73% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 140.46 ve Yüksek fiyatı olarak 142.08 aralığında işlem gördü.

PepsiCo Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
140.46 142.08
Yıllık aralık
127.60 177.50
Önceki kapanış
140.73
Açılış
141.47
Satış
141.76
Alış
142.06
Düşük
140.46
Yüksek
142.08
Hacim
10.396 K
Günlük değişim
0.73%
Aylık değişim
-9.96%
6 aylık değişim
-5.80%
Yıllık değişim
-17.24%
