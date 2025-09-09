Валюты / PEP
PEP: PepsiCo Inc
140.03 USD 0.61 (0.43%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PEP за сегодня изменился на -0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 139.91, а максимальная — 141.31.
Следите за динамикой PepsiCo Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PEP
Дневной диапазон
139.91 141.31
Годовой диапазон
127.60 177.50
- Предыдущее закрытие
- 140.64
- Open
- 140.74
- Bid
- 140.03
- Ask
- 140.33
- Low
- 139.91
- High
- 141.31
- Объем
- 17.816 K
- Дневное изменение
- -0.43%
- Месячное изменение
- -11.06%
- 6-месячное изменение
- -6.95%
- Годовое изменение
- -18.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.